ЦПД: ru-пропаганда намагається відволікти увагу міжнародної спільноти від саботажу зусиль щодо припинення війни

російська пропаганда посилила інформаційне нагнітання навколо ситуації на кордоні між Україною та Угорщиною.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

Зокрема, поширюється дезінформація про нібито збиття українських дронів або про стягування бойової техніки й авіації угорських військ до українського кордону.

"Верифікувавши інформацію в Державній прикордонній службі України, Центр повідомляє, що ситуація на українсько-угорському кордоні залишається спокійною, жодних інцидентів не фіксувалося. ru-пропаганда намагається відволікти увагу міжнародної спільноти від власного саботажу дипломатичних зусиль щодо припинення війни. Створення хибного враження про можливу ескалацію на українсько-угорському кордоні покликане дестабілізувати інформаційне поле та посіяти паніку серед населення", - зазначили в Центрі.