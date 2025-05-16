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ЦПД: ru-пропаганда намагається відволікти увагу міжнародної спільноти від саботажу зусиль щодо припинення війни

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російська пропаганда посилила інформаційне нагнітання навколо ситуації на кордоні між Україною та Угорщиною.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

Зокрема, поширюється дезінформація про нібито збиття українських дронів або про стягування бойової техніки й авіації угорських військ до українського кордону.

"Верифікувавши інформацію в Державній прикордонній службі України, Центр повідомляє, що ситуація на українсько-угорському кордоні залишається спокійною, жодних інцидентів не фіксувалося. ru-пропаганда намагається відволікти увагу міжнародної спільноти від власного саботажу дипломатичних зусиль щодо припинення війни. Створення хибного враження про можливу ескалацію на українсько-угорському кордоні покликане дестабілізувати інформаційне поле та посіяти паніку серед населення", - зазначили в Центрі.

РНБО, ЦПД
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