Мудра: Не можна, щоб було забуто окупацію Криму, війну на сході України та руйнування, спричинені рф з 2014 року

В основі роботи майбутньої Комісії з розгляду заяв для України має бути справедливість для всіх постраждалих унаслідок російської агресії від її реального початку – з 2014 року.

На цьому наголосила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, передає Укрінформ із посиланням на ОП.

Вона долучилася онлайн до другого засідання Міжурядового переговорного комітету (INC) щодо розробки Міжнародного договору про створення Комісії з розгляду заяв, яке відбулося в Гаазі.

Участь у зустрічі взяли представники ЄС, Ради Європи та понад 50 країн.

Заступниця керівника ОП підкреслила, що основою роботи майбутньої комісії має стати справедливість для всіх постраждалих. Адже не можна, щоб було викреслено або забуто незаконну окупацію росією Криму, війну на сході України та руйнування, спричинені з 2014 року.

«Це означає охоплення всієї шкоди, втрат і збитків, спричинених агресією росії. Не з 2022 року, а з її реального початку у 2014-му», – зазначила вона, наголосивши, що «вибіркова справедливість – це не справедливість».

Учасники зустрічі детально розглянули проєкт договору. Обговорили також ключові елементи майбутньої комісії: склад, принципи управління та фінансування.

Наступне засідання Міжурядового переговорного комітету заплановане на липень. Відбудеться воно теж у Гаазі.

Очікується, що переговори щодо створення комісії завершаться до кінця року.