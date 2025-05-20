Федоров розповів, як ШІ-агент буде працювати у застосунку Дія

У "Дії" з’явиться асистент зі штучним інтелектом для отримання послуг, бета-тест стартує на порталі вже в червні.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передають Українськi Новини.
Зазначається, що ШІ-асистент допомагатиме отримати потрібну послугу чи довідку, знайти найближчий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), а в майбутньому з ним можна буде спілкуватися голосом.
"Зараз АІ змінив споживацьку культуру. Усе, що не буде схоже на ChatGPT, Gemini чи інші моделі, викликає роздуми, як цим користуватися. Щоб створити найкращий користувацький досвід, нам потрібно трансформувати Дію в АІ-продукт", - зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Віцепрем’єр розповів, що буде можливо не лише отримувати послуги за допомогою ШІ, а й шукати відповіді на питання, наприклад, чи потрібна певна довідка за кордон і як знайти найближчий ЦНАП.
Також планується, що ШІ-агент зможе надсилати довідки, а в майбутньому допомагати на всіх етапах отримання послуги, зокрема, можна буде описати життєву ситуацію — і ШІ підкаже, яка послуга потрібна.
У перспективі можна буде давати запит голосом і спілкуватися з "Дією".
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