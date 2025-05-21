Туск: Ми хочемо допомогти Україні у війні з росією, але це не може відбуватися за рахунок польських інтересів

Механізм безмитного імпорту товарів України з Європейським Союзом припинить діяти з 5 червня, оскільки Польща повертається до довоєнних правил. Уряд піклуватиметься про польські економічні інтереси, навіть якщо вони "конфронтують" з українськими.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомило видання RMF24.

Туск наголосив, що з 5 червня 2025 року закінчується безмитне імпортування товарів з України (механізм банкоматів). За його словами, лібералізація торгівлі з Україною вдарила по польських виробниках, особливо фермерах. Прем'єр-міністр зазначив, що уряд хоче допомогти Україні у війні з країною-агресором росією, але це не може відбуватися за рахунок польських інтересів.

"Ми повертаємося до довоєнної ситуації, коли йдеться про прикордонні правила. Запровадження Європейським Союзом механізму банкоматів широко відкрило польський кордон для української продукції, особливо сільськогосподарської, що імпортується без будь-якого контролю. Я тоді жодного поганого слова не сказав. Але трьох-чотирьох місяців було достатньо, щоб усвідомити, що цей механізм не має сенсу, що він загрожує стабільності польського ринку", – сказав Туск.

Прем'єр-міністр сказав, що уряд піклуватиметься про польські економічні інтереси, навіть якщо вони "конфронтують" з українськими інтересами.

"У мене немає з цим проблем, бо ніхто не скаже мені, що я антиукраїнський, коли йдеться про українсько-російську війну", – наголосив Туск.

Видання нагадує, що механізм банкоматів було запроваджено у 2022 році для підтримки України під час війни.