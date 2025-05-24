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FT: Погроза Трампа запровадити 50% тариф на весь експорт з ЄС завдасть удару по ключових виробничих секторах

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Погроза президента США Дональда Трампа запровадити 50% тариф на весь експорт з ЄС завдасть удару по ключових виробничих секторах. Йдеться про автомобільну, аерокосмічну, хімічну галузі та інші сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Згідно з даними Європейської комісії, США є найбільшим торгівельним партнером ЄС. Американська частка займає трохи більше 20% всього експорту ЄС, а сума у 2024 році перевищили 530 млрд євро.

Економічне моделювання, проведене у квітні, показало, що тарифи вдарять по ВВП блоку на 0,2%. Цей показник зросте до 0,5%, якщо будуть введені 50% тарифи.

Німеччина, Ірландія, Італія та Франція є провідними експортерами. Вони продають до США машини та транспортні засоби - на понад 200 млрд євро, хімікати на суму 160 млрд євро, продукти харчування та напої - на 25 млрд євро.

За даними Євростату, у 2024 році ліки були найбільш експортованими товарами з ЄС до США. Причому на ринку США було продано європейських фармацевтичних товарів на майже 80 млрд євро.

Генеральний директор Європейської федерації фармацевтичної промисловості та асоціацій Наталі Молл попередила, що тарифи створять дефіцит ліків, і закликала США та ЄС уникати їх "за будь-яку ціну".

"Тарифи на ліки стануть справжньою катастрофою для пацієнтів та галузі по обидва боки Атлантики", - наголосила вона.

Досі фармацевтичні препарати були виключені з так званих взаємних тарифів, запроваджених на початку квітня. Але не виключається, що Трамп може ввести додаткові мита на ліки.

Головними експортами ліків є данська компанія Novo Nordisk, французький виробник Sanofi. Але американські фармацевтичні компанії також побудували великі виробничі бази в ЄС, зокрема в Ірландії, де вони скористалися нижчою ставкою оподаткування.

Зазначається, що компанії Boeing і Airbus імпортують деталі для нових літаків з різних регіонів світу. Американські виробники літаків, які закуповують деталі для своїх літаків з Італії та Японії, вважаються особливо вразливими для тарифів Трампа.

Ще до анонсу Трампом нових мит Ryanair (найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія і один з найбільших клієнтів Boeing) попереджала, що може затримати поставки літаків, якщо тарифи зроблять їх дорожчими.

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив цього місяця, що авіакомпанія перебуває в "дебатах" із Boeing про те, яка сторона візьме на себе витрати на тарифи.

Керівники автомобільних компаній одразу ж розкритикували нездатність ЄС досягти угоди зі США щодо зниження тарифів. Автомобільна промисловість сподівалася, що Брюссель і Вашингтон досягнуть угоди щодо імпорту автомобілів, особливо після того, як США досягли угоди з Британією про 10% тарифну ставку.

Наразі ЄС запроваджує 10% тариф на імпорт автомобілів зі США, тоді як Вашингтон стягує лише 2,5%.

Вищі тарифи вдарять по таких автовиробниках Audi та Porsche, які не мають виробничої присутності в США, а також по Volvo Cars, Mercedes-Benz та інших, які експортують автомобілі з Європи.

Трамп, Євросоюз, мита
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