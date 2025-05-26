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СЗРУ: З початку року попит на російську продукцію впав як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках

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У російській федерації фіксують значне падіння споживчого попиту як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Як зазначили у СЗРУ, у січні — травні 2025 року попит на російську продукцію впав як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Серед причин – жорстка монетарна політика, інфляція (10,34% у березні, 10,23% у квітні) і зростання заощаджувальної поведінки населення через економічну кризу в країні.

За даними СЗРУ, у першому кварталі споживча активність знизилася до 3,2% р/р (проти 5,2% у IV кварталі 2024 року), особливо в секторі непродовольчих товарів.

Ціни на продовольчі товари зросли на 12,4% порівняно з попереднім роком. У СЗРУ зауважили, що цей показник на 50% вищий, ніж у березні 2024 року, коли інфляція становила 8,1%. Це призвело до стагнації попиту на продукти, які раніше мали стабільний попит.

Зовнішній попит скоротився через західні санкції та геополітичну нестабільність: зовнішня торгівля – 158 млрд дол. (-4,2 %), експорт – 94,9 млрд дол. (-6,8 %), імпорт – майже без змін.

За даними СЗРУ, індекс промислового оптимізму впав до -6. Лише 45% підприємств оцінюють продажі як нормальні, а запаси вважаються надлишковими.

Як наголосили у розвідці, у другому кварталі структурні проблеми у промисловості посиляться – очікується подальше падіння попиту та інвестицій.

розвідка, СЗРУ
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