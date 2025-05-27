Bloomberg: Прибутковість сонячної енергетики в Європі знижується

Прибутковість сонячної енергетики в Європі знижується. Сонячна весна збіглася з масовим введенням нових СЕС, тому виробництво перевищує попит, ціни падають подекуди навіть нижче нуля.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

Найгостріше ситуація проявилася в Іспанії. Тут так званий коефіцієнт уловлювання - показник прибутковості генерації - в травні опустився до 7%. Рік тому він був 43%. У Франції - до 13%. ДВ Німеччині він перевищує 30%.

Потужність СЕС в Іспанії вже перевищила 50 ГВт - у шість разів більше, ніж 10 років тому. У Франції - зростання майже вп’ятеро.

Значне нарощування потужностей, за відсутності достатніх систем зберігання, створює профіцит енергії. Надлишок, який не встигають акумулювати, обвалює ціни.

Іспанські станції змушені знизити виробництво, щоб стабілізувати мережу після великого відключення у квітні. Вироблення енергії на газових ТЕС зросло.