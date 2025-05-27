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Туск: Польща хоче допомогти Україні у відновленні й також заробити на цьому

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Польща планує модернізувати інфраструктуру логістичного вузла "Славкув". Це збільшить перевальну потужність для обслуговування вантажопотоків в українському напрямку та стане "золотою угодою" для Варшави.

Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

"Я скажу без перебільшення, що тут, у Славкуві в Сілезії, у нас буде найбільший логістичний центр такого типу в Європі. Йдеться не лише про побиття рекордів (...) це також буде "золота угода" для Польщі", - заявив Туск.

За його словами, Польща хоче допомогти Україні у відновленні й також заробити на цьому.

"Нічого поганого в тому, щоб так сказати: ми хочемо заробити великі гроші для Польщі на відновленні України. Ми хочемо допомогти, але ми також хочемо на цьому заробити, і для цього потрібен цей спеціальний хаб. (...) Не повинно бути так, як було раніше, коли всі були залучені, включно з Польщею, - я говорю про війну в Іраку, - а потім найбільші заробляли на відбудові, а Польща залишилася ні з чим", - пояснив він.

Окрім цього Туск вважає, що євротермінал "Славкув", який знаходиться на південному заході Польщі, після закінчення війни рф проти України стане перевантажувальним центром для товарів з Азії й Китаю.

"Це великий логістичний проект, найбільший сухий порт... Ми вступаємо у другий етап інвестицій у розширення цього євротерміналу. У нас є ще кілька таких етапів - третій, четвертий і п'ятий. Весь цей проєкт оцінюється в понад мільярд євро", - додав президент Агентства промислового розвитку Войцех Балчун.

Польща, Туск
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