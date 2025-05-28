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Речник ЄК: Після закінчення "торговельного безвізу" наберуть чинності перехідні заходи

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Завершення дії автономних торговельних заходів (АТЗ), які запроваджували пільговий режим торгівлі для українських експортерів, з 6 червня 2025 року, призведе до того, що наберуть чинності перехідні заходи.

Про це повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі в коментарі Європейській правді.

Вони були затверджені Європейською комісією 22 травня і відкриють доступ до тарифних квот у рамках існуючої поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі України з ЄС (ПВЗВТ). Перехідні заходи набудуть чинності 6 червня на зміну "торговельному безвізу" з Україною та повернуть українських експортерів до тарифних квот у рамках наявної зони вільної торгівлі України з ЄС.

"Нині Комісія працює над переглядом поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (ПВЗВТ) з метою забезпечення довгострокової передбачуваності та стабільності для європейських та українських операторів, у тому числі в перспективі вступу України до ЄС", – пояснив Уйварі.

Перехідні заходи діятимуть, поки Україна та ЄС не завершать переговори щодо внесення змін до існуючої поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі України з ЄС, нова редакція якої міститиме довгострокові умови для українських експортерів у ЄС, включаючи елементи лібералізації торгівлі.

"Щоб уникнути можливого сценарію "краю прірви" 5 червня, коли закінчується термін дії АТЗ, Комісія підготувала перехідні заходи, які діятимуть до завершення переговорів щодо перегляду ПВЗВТ. Ці заходи мають форму Імплементаційного акту, за який держави-члени проголосували 22 травня на засіданні Комітету з питань спільної організації сільськогосподарських ринків...

Обсяги квот, доступних до кінця 2025 року, становитимуть 7/12 від звичайних річних обсягів, враховуючи, що вони будуть відкриті лише з 6 червня і, таким чином, будуть доступні лише протягом 7 місяців цього року", – розповів речник Єврокомісії.

Українська продукція, експорт якої до ЄС до 2022 року вимагав ліцензування, тимчасово звільняється від необхідності здобуття ліцензій.

Квоти ж будуть розподілятися за принципом першості: вони вичерпуватимуться за мірою проведення зовнішньоекономічних операцій українськими експортерами.

торговельний безвіз, Уйварі
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