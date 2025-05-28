Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Командування СВ ЗСУ: За свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП передбачено криминальне покарання

92

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України прокоментувало збільшення кількості випадків перешкоджання роботі ТЦК та СП. Нагадали, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків є серйозним правопорушенням та передбачає кримінальну відповідальність.

Про це йдеться в офіційному зверненні у Telegram-каналі Сухопутних військ.

"Останнім часом у мережі Інтернет та в соціальних мережах значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП, причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій", - нагадують в заяві Сухопутних військ.

Зауважують, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, є серйозним правопорушенням і кваліфікується за статтею 114-1 Кримінального кодексу України. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

В Сухопутних військах зауважують:

"ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України, зокрема під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати нашу державу від зовнішніх і внутрішніх загроз. Сьогодні ми перезавантажуємо роботу ТЦК та СП, робимо все, аби вона стала прозорою та відкритою. Водночас перешкоджання роботі цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки".

В повідомленні підкреслили, що кожен з громадян, хто досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії.

"Важливо розуміти, що намір чинити перешкоджання – навіть якщо результат не був повністю досягнутий – уже вважається правопорушенням. Це стосується як свідомого бажання завадити роботі ТЦК та СП, так і дій, коли людина усвідомлює можливі наслідки, але все одно їх ігнорує", - йдеться в заяві.

У відомстві зауважили, що в цей час будь-яка протидія діяльності ТЦК, включаючи погрози, насильство чи пошкодження майна, підриває зусилля, спрямовані на підтримку безпеки та цілісності України: "Такі вчинки можуть призвести до юридичних наслідків, незалежно від особистих мотивів чи цілей, оскільки вони загрожують державним інтересам".

З огляду на це громадян закликали дотримуватися закону та сприяти зусиллям, спрямованим на захист країни.

ТЦК та СП
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 28 мая 2025
Вторник, 27 мая 2025
Понедельник, 26 мая 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023