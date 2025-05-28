Командування СВ ЗСУ: За свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП передбачено криминальне покарання

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України прокоментувало збільшення кількості випадків перешкоджання роботі ТЦК та СП. Нагадали, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків є серйозним правопорушенням та передбачає кримінальну відповідальність.
Про це йдеться в офіційному зверненні у Telegram-каналі Сухопутних військ.
"Останнім часом у мережі Інтернет та в соціальних мережах значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП, причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій", - нагадують в заяві Сухопутних військ.
Зауважують, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, є серйозним правопорушенням і кваліфікується за статтею 114-1 Кримінального кодексу України. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.
В Сухопутних військах зауважують:
"ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України, зокрема під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати нашу державу від зовнішніх і внутрішніх загроз. Сьогодні ми перезавантажуємо роботу ТЦК та СП, робимо все, аби вона стала прозорою та відкритою. Водночас перешкоджання роботі цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки".
В повідомленні підкреслили, що кожен з громадян, хто досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії.
"Важливо розуміти, що намір чинити перешкоджання – навіть якщо результат не був повністю досягнутий – уже вважається правопорушенням. Це стосується як свідомого бажання завадити роботі ТЦК та СП, так і дій, коли людина усвідомлює можливі наслідки, але все одно їх ігнорує", - йдеться в заяві.
У відомстві зауважили, що в цей час будь-яка протидія діяльності ТЦК, включаючи погрози, насильство чи пошкодження майна, підриває зусилля, спрямовані на підтримку безпеки та цілісності України: "Такі вчинки можуть призвести до юридичних наслідків, незалежно від особистих мотивів чи цілей, оскільки вони загрожують державним інтересам".
З огляду на це громадян закликали дотримуватися закону та сприяти зусиллям, спрямованим на захист країни.
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