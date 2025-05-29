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Коаліція дронів спрямує на підтримку України 2,75 млрд євро

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Країни-учасниці міжнародної коаліції дронів цього року планують спрямувати на підтримку України 2,75 млрд євро.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства оборони Латвії.

У рамках міжнародного саміту коаліції дронів, що відбувся в Ризі, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про наміри Туреччини та Бельгії приєднатися до коаліції.

«Міжнародна коаліція стає дедалі сильнішою — ми зможемо доставити більше безпілотників в Україну, одночасно зміцнюючи оборонну промисловість Латвії, ЄС та країн НАТО. Наша сила — в єдності, тому приєднання нових союзників до коаліції дозволить нам надати Україні таку необхідну підтримку в боротьбі з агресором», — підкреслив Спрудс.

Наразі членами коаліції є 18 країн, серед яких Латвія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Канада, Швеція, Польща, Італія та інші.

З приєднанням Бельгії та Туреччини кількість країн зросте до 20.

Міністр також нагадав, що країни-члени вже акумулювали близько 180 млн євро у спільному фонді під координацією Великої Британії.

Ці кошти призначені для централізованої закупівлі безпілотних технологій, а також доповнюються національними ініціативами кожної держави.

У 2025 році Латвія планує спрямувати 20 млн євро на закупівлю БПЛА, ще 10 млн — на проєкти співпраці з українськими виробниками в рамках коаліції.

Минулого року країна вже виділила аналогічну суму та передала Україні майже 5 тисяч бойових безпілотників.

З моменту запуску ініціативи 14 лютого 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн, коаліція дронів стала одним із ключових інструментів підтримки України.

Загальна допомога лише за 2024 рік склала 1,8 млрд євро.

У березні учасники погодили виділення 20 млн євро на закупівлю тактичних розвідувальних дронів ISR для потреб Сил оборони України.

дрони, Коаліція дронів, МО Латвії
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