Веніславський: Кількість скарг на роботу ВЛК є мінімальною, що вказує на прозорість процесу

Понад 50% українців, які мали статус “обмежено придатний” до військової служби, вже пройшли повторну військово-лікарську комісію (ВЛК). З них майже 99% були визнані придатними до проходження служби.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення народного депутата, члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитку Федора Веніславського, передає Укрінформ.
Понад половину українців, які раніше мали статус "обмежено придатних" до військової служби, вже пройшли повторну військово-лікарську комісію.
За результатами оглядів, 99% з них були визнані придатними до служби — повністю або з обмеженнями. Це свідчить про системну зміну в підході до медичного обліку, адже раніше така категорія часто використовувалась для уникнення служби, наголошує Веніславський.
Близько половини осіб, що пройшли повторне ВЛК, отримали статус придатних без обмежень, інші — з обмеженнями, що дозволяє їм служити у тилових підрозділах, частинах забезпечення або територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
Кількість скарг на роботу ВЛК є мінімальною, що вказує на прозорість процесу. За оцінками парламентарів, скасування категорії "обмежено придатний" дозволило суттєво оновити облік військовозобов’язаних і зменшити кількість зловживань, підсумумвав він.
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