У порівнянні з минулим роком, у 2025 році темпи виїзду українців за кордон через війну скоротилися, проте все одно спостерігаються.

Скільки українців перебувають за кордоном та у яких країнах — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

З початку 2025 року до країн Європи виїхали понад 100 тис. українців, а загалом з початку війни — 6,9 млн людей, повідомляє Міністерство економіки.

За період з 2022 по 2024 рік, за даними Державної прикордонної служби України, близько 3 млн громадян виїхали й досі не повернулися.

За інформацією Агентства ООН у справах біженців, станом на 17 квітня 2025 року у світі налічується 6,918 мільйона громадян України зі статусом біженців. З цієї кількості 6,358 мільйона перебувають у європейських країнах, а ще 560 тисяч — за межами Європи.

Наразі триває незначний відтік людей з України у порівнянні з періодом 2024 року. За даними кількість українців за кордоном становить близько 0,3 млн осіб.

У межах дослідження, яке провело Агентство ООН у період з жовтня 2024 року по квітень 2025 року в кількох європейських державах, було опитано 6 471 громадян України (99% опитаних).

Результати показали такі тенденції серед українських мігрантів:

77% опитаних — жінки середнього віку, 44 роки;

36% опитаних — жінки віком 18–59 років, тоді як чоловіків цієї вікової категорії — 17%;

Перед війною 52% учасників опитування були працевлаштовані, а в країнах перебування роботу мали 42%.

До початку повномасштабного вторгнення безробітними були 5%, натомість після переїзду рівень безробіття серед опитаних зріс до 16%.

Найбільше українців наразі перебуває в таких країнах:

Франція;

Італія;

Іспанія;

Велика Британія;

Чехія;

Польща;

Німеччина.

Найбільший виїзд із країни зафіксовано в першому та другому кварталах 2022 року (28% жінок і 14% чоловіків).