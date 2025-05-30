У порівнянні з минулим роком, у 2025 році темпи виїзду українців за кордон через війну скоротилися, проте все одно спостерігаються.
Скільки українців перебувають за кордоном та у яких країнах — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
З початку 2025 року до країн Європи виїхали понад 100 тис. українців, а загалом з початку війни — 6,9 млн людей, повідомляє Міністерство економіки.
За період з 2022 по 2024 рік, за даними Державної прикордонної служби України, близько 3 млн громадян виїхали й досі не повернулися.
За інформацією Агентства ООН у справах біженців, станом на 17 квітня 2025 року у світі налічується 6,918 мільйона громадян України зі статусом біженців. З цієї кількості 6,358 мільйона перебувають у європейських країнах, а ще 560 тисяч — за межами Європи.
Наразі триває незначний відтік людей з України у порівнянні з періодом 2024 року. За даними кількість українців за кордоном становить близько 0,3 млн осіб.
У межах дослідження, яке провело Агентство ООН у період з жовтня 2024 року по квітень 2025 року в кількох європейських державах, було опитано 6 471 громадян України (99% опитаних).
Результати показали такі тенденції серед українських мігрантів:
До початку повномасштабного вторгнення безробітними були 5%, натомість після переїзду рівень безробіття серед опитаних зріс до 16%.
Найбільше українців наразі перебуває в таких країнах:
Найбільший виїзд із країни зафіксовано в першому та другому кварталах 2022 року (28% жінок і 14% чоловіків).
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