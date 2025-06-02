Трамп оголосив про збільшення вдвічі імпортних мит на сталь

Президент США Дональд Трамп оголосив про збільшення імпортних мит на сталь до 50%, що вдвічі перевищує чинний рівень. Відповідну заяву він зробив під час виступу на заводі US Steel поблизу Піттсбурга, штат Пенсильванія.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на CNN.

"Ми збираємося запровадити ще 25% підвищення тарифів на сталь, яка ввозиться до Сполучених Штатів Америки. З 25% до 50%", — зазначив президент, маючи на увазі конкурентів із-за кордону.

За його словами, спочатку розглядалася можливість встановлення мит у розмірі 40%, однак лідери галузі переконали його в необхідності жорсткіших заходів.

У дописі в соціальній мережі Truth Social Трамп підтвердив, що підвищені тарифи набудуть чинності вже з середи, 4 червня.

"Для мене велика честь підвищити тарифи на сталь та алюміній з 25% до 50%, починаючи з середи, 4 червня. Наша сталеливарна та алюмінієва промисловість відновлюється, як ніколи раніше", — написав він.

Запровадження нових тарифів, ймовірно, матиме значний вплив на міжнародну торгівлю та може спричинити відповідну реакцію з боку країн-експортерів сталі.