МОН: В Україні на дистанційно навчалися майже 400 тисяч учнів

В Україні протягом 2024-2025 навчального року щонайменше 100 тисяч школярів перейшли з дистанційної на очну форму навчання.

Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки Надія Кузьмичова під час брифінгу.

За її словами, всього в Україні 3,7 мільйона школярів, з них:

2,2 мільйони навчаються очно;

759,1 тисяч – на змішаній формі,

391,3 тисячі – дистанційно;

363,9 тисячі – перебувають за кордоном та дистанційно навчаються в українських школах;

42,5 тисячі – живуть на тимчасово окупованих територіях та продовжують дистанційно навчатися в українських школах.

При цьому протягом 2024-2025 навчального року кількість дітей, які навчаються дистанційно та перебувають на підконтрольній Україні території, скоротилася на 100-150 тисяч.

За словами Кузьмичової, розбіжність у 50 тисяч можна пояснити тим, що дистанційна форма навчання залежить від безпекової ситуації у кожному конкретному регіоні.