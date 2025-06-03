МОН: В Україні на дистанційно навчалися майже 400 тисяч учнів

В Україні протягом 2024-2025 навчального року щонайменше 100 тисяч школярів перейшли з дистанційної на очну форму навчання.
Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки Надія Кузьмичова під час брифінгу.
За її словами, всього в Україні 3,7 мільйона школярів, з них:
При цьому протягом 2024-2025 навчального року кількість дітей, які навчаються дистанційно та перебувають на підконтрольній Україні території, скоротилася на 100-150 тисяч.
За словами Кузьмичової, розбіжність у 50 тисяч можна пояснити тим, що дистанційна форма навчання залежить від безпекової ситуації у кожному конкретному регіоні.
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