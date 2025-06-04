Шмигаль: Важливо забезпечити безперебійну підтримку для захисту як України, так і Європи

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг на полях засідання міністерського рівня Організації економічного співробітництва та розвитку у Парижі обговорили забезпечення України газом на наступний опалювальний період.
Як передає Укрінформ, про це очільник українського уряду повідомив у Телеграмі.
Шмигаль подякував за всебічну допомогу, яку Норвегія надає Україні.
«Обговорили забезпечення України газом на наступний опалювальний період. Вдячний за готовність Норвегії надати підтримку», - зазначив прем'єр.
Також за словами Шмигаля, «обговорили військову допомогу та ситуацію на фронті, зокрема останні успішні операції українських захисників».
«Важливо забезпечити безперебійну підтримку для захисту як України, так і Європи», - підкреслив прем'єр.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023