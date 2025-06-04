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Шмигаль: Важливо забезпечити безперебійну підтримку для захисту як України, так і Європи

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг на полях засідання міністерського рівня Організації економічного співробітництва та розвитку у Парижі обговорили забезпечення України газом на наступний опалювальний період.

Як передає Укрінформ, про це очільник українського уряду повідомив у Телеграмі.

Шмигаль подякував за всебічну допомогу, яку Норвегія надає Україні.

«Обговорили забезпечення України газом на наступний опалювальний період. Вдячний за готовність Норвегії надати підтримку», - зазначив прем'єр.

Також за словами Шмигаля, «обговорили військову допомогу та ситуацію на фронті, зокрема останні успішні операції українських захисників».

«Важливо забезпечити безперебійну підтримку для захисту як України, так і Європи», - підкреслив прем'єр.

Шмигаль, Столтенберг
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