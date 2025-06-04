ГУР: росія має в резерві сотні ракет різних типів

Наразі країна-агрессор росія здатна пітримувати ракетні атаки по території України, маючи в резерві сотні ракет різних типів.

Як пише Кореспондент, про це повідомило видання NV, яке отримало відповідь на інформаційний запит до Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

"Станом на середину травня 2025 року рф мала такі запаси: балістичних ракет Іскандер-М – майже 600 одиниць; гіперзвукових аеробалістичних ракет Кинджал – понад 100 одиниць; крилатих ракет Іскандер-К – майже 300 одиниць; крилатих ракет X-101 – більше 300 одиниць; крилатих ракет Калібр – понад 400 одиниць", – йдеться у повідомленні.

Також станом на середину травня цього року росіяни мали:

крилатих ракет X-22/32 – до 300 одиниць;

крилатих ракет Онікс і гіперзвукових протикорабельних ракет Циркон – 700 одиниць;

балістичних північнокорейських ракет KN-23 – 60 одиниць;

зенітних керованих ракет для ЗРС типу С-300П/С-400 – близько 11 тис. одиниць.

"Водночас росія постійно поповнює свої ракетні запаси. За інформацією ГУР, протягом місяця країна-агресорка здатна виробляти: Іскандер-М – 60-70 одиниць; Кинджал – 10-15 одиниць; Іскандер-К – 20-30 одиниць; X-101 – 60-70 одиниць; Калібр – 25-30 одиниць; X-32 – до 10 одиниць; Онікс і Циркон – 20-30 одиниць загалом", – додали в ГУР.