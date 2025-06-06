Мінекономіки: Програма “5-7-9” залишається важливим джерелом доступного фінансування для українського бізнесу

Уряд перерахував Фонду розвитку підприємництва 2 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за кредитами, виданими у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» у травні, а також для покриття заборгованості перед банками за попередні періоди.
Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
«Програма “5-7-9” залишається важливим джерелом доступного фінансування для українського бізнесу в умовах війни. А для багатьох підприємств, особливо тих, що працюють у зонах високого воєнного ризику, — чи не єдиною можливістю планувати діяльність. Завдяки стабільному фінансуванню банки отримують компенсацію від держави, тож підприємці мають розраховувати на незмінні умови за чинними кредитами», — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
Загалом у 2025 році уряд уже перерахував на ці потреби 9 млрд грн: 1,5 млрд грн — у січні; 1,7 млрд грн — у лютому; 1,9 млрд грн — у березні; 1,9 млрд грн — у квітні; 2 млрд грн — у травні.
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