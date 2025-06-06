Маск підтримав заклик до імпічменту чинного президента США

Американський мільярдер Ілон Маск, який раніше був другом і радником Дональда Трампа, підтримав заклик до імпічменту чинного президента США та заміни його на віцепрезидента Джей Ді Венса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Маска в соціальній мережі Х.

Ілон Маск відреагував на публікацію малайзійського блогера та прихильника теорій змов Яна Майлза Чонга, в якій той закликав усунути Дональда Трампа з посади президента й передати керівництво країною Джей Ді Венсу. Маск коротко відповів: «Так», тим самим висловивши згоду з цією ідеєю.

У своєму дописі Чонг написав: «Президент проти Ілона. Хто переможе? Я ставлю на Ілона. Трампу потрібно оголосити імпічмент, а на його місце має прийти Джей Ді Венс».

До слова, конфлікт Маска та Трампа почався з заяви президента США – він розповів, що «дуже розчарований» мільярдером, який нещодавно залишив свою посаду в Білому домі та розкритикував законопроєкт про податки.

«У нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті менш ніж через тиждень після того, як вони обмінялися похвалою в останній день роботи Маска в Департаменті ефективності уряду (DOGE). Відтоді Маск різко критикував «великий і прекрасний» закон Трампа про податки й витрати, назвавши його «огидною гидотою».

Президент порівняв бізнесмена з іншими експомічниками, які стали вороже налаштованими після виходу з його адміністрації.

Після цього Маск відповів на заяви Трампа на своїй сторінці в X репостом публікації, де наводять його слова: «Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б лише 51 на 49 (місць) у Сенаті. Така невдячність».