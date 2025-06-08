Трамп: Не маю наміру відновлювати стосунки з Маском

Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо фінансуватиме кандидатів від Демократичної партії.
Про це президент США сказав в інтерв’ю NBC News, передає Укрінформ.
«Якщо він це зробить – йому доведеться за це відповідати», – застеріг Трамп, відмовившись уточнити, що саме має на увазі.
Він додав, що Маску доведеться «зіткнутися з дуже серйозними наслідками, якщо він це зробить».
Глава Білого дому також підтвердив, що не має наміру відновлювати стосунки з Маском після публічного конфлікту, який розгорівся цього тижня. «Ні», – відповів Трамп на запитання, чи бажає він помиритися з колишнім союзником.
На уточнення, чи вважає він, що стосунки з мільярдером завершені, Трамп відповів: «Я б припустив, що так».
За словами президента США, конфлікт між ним і Маском тільки згуртував республіканців: «Республіканська партія ще ніколи не була настільки єдиною. Ніколи. Насправді вона більш єдина, ніж була три дні тому»».
Трамп також звинуватив Маска в неповазі до президентської посади. «Я вважаю це дуже поганою річчю, тому що він дуже зневажливо поводиться. Не можна зневажати посаду президента», – зауважив глава Білого дому.
Крім того, він заперечив, що критика з боку Маска ставить під загрозу ухвалення бюджету.
На переконання президента, документ під назвою «Один великий, прекрасний закон» буде ухвалено в Сенаті до 4 липня.
Трамп додав, що конфлікт з Маском привернув додаткову увагу до бюджетної ініціативи, яку він просуває. «Думаю, що насправді Ілон підкреслив сильні сторони законопроєкту, тому що люди, які раніше не приділяли йому особливої уваги, почали звертати на нього увагу і побачили, наскільки він хороший»», – пояснив глава Білого дому.
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