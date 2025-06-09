Експерт: Дефіцит жита призведе до зростання цін на житній хліб

У маркетинговому сезоні 2025/2026 Україна зіткнеться зі 100% дефіцитом жита, що неминуче призведе до зростання цін на житній хліб.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв’ю директора Спілки "Борошномели України" Родіона Рибчинського, яке він дав агентству "Інтерфакс-Україна"
За його словами, вже зараз в Україні переробляють імпортне польське жито, а хлібопекарі використовують борошно з країн Балтії. Така ситуація, як зазначив Рибчинський, стала новою реальністю для галузі.
Головною причиною дефіциту, за оцінками галузевої асоціації, є небажання фермерів вирощувати жито через його нижчу врожайність – до 40 центнерів з гектара проти 60 центнерів у пшениці. Крім того, в попередні роки нестачу жита в Україні покривали поставками з Білорусі. Це зменшувало привабливість культури для українських аграріїв і призвело до скорочення її виробництва.
На відміну від інших зернових, жито не є популярною експортною культурою, тож попит на нього обмежується внутрішнім ринком. Станом на травень 2025 року тонна жита коштує 12–14 тис. грн, тоді як у 2024 році ціни коливалися в межах 6–7 тис. грн.
"Це однозначно призведе до подорожчання житнього хліба", – наголосив Рибчинський. За його словами, сьогодні українське житнє борошно коштує 18 тис. грн за тонну, імпортне – близько 20 тис. грн. Для порівняння, у травні 2024 року ціна становила лише 10 тис. грн.
Окрім зростання цін, частина виробників хлібобулочних виробів може взагалі припинити випікати житній хліб.
За прогнозом Спілки "Борошномели України", наступний сезон Україна переживатиме із дефіцитом жита, покриваючи потреби за рахунок імпорту за європейськими цінами. Це, ймовірно, стимулює фермерів повернутися до вирощування жита у 2026/2027 маркетинговому році, що поступово стабілізує ситуацію на ринку.
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