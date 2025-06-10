Таран: Держава провалила задачу із забезпечення української армії дронами

Військові на фронті очікують обіцяні владою FPV-дрони, але продовжують у цьому питанні більше розраховувати на волонтерів.

росія ж натомість побудувала вертикальну систему забезпечення армії дронами, розповів Gazeta.ua керівник центру операторів БПЛА Віктор Таран.

"На фронті маємо гостру недостачу дронів, якими держава має забезпечувати армію. На жаль, замість цього ми спостерігаємо, що держава провалила задачу із забезпечення армії дронами", — зазначив Віктор Таран.

Головна проблема не лише у кількості, а й в повній відсутності системного підходу до виробництва, логістики та підготовки операторів, продовжив експерт.

"В цьому плані росіяни пішли набагато мудріше: в них є державне замовлення на "Ланцет", на "Zala" та інші. І ця машина з верху до низу заточена на виробництво і постачання в армію. А ми до цього часу так і не змогли це зробити. Ускладнюють ситуацію постійні скандали навколо Міністерства оборони та закупівель, які там відбуваються", — додав він.

За умови тривалої війни на виснаження перемагають не волонтерські ініціативи, а вибудувані системи, зазначив Таран.

"Звісно, ми можемо скільки завгодно розказувати, що здатні робити 10 мільйонів дронів. Таке вже було в минулому році, коли ми заявили що зробимо 5 мільйонів. А по факту виготовили два мільйони. Чому так сталося і чому не покарали винних — не знаю", - сказав Віктор Таран.

На локальних ініціативах можна витягнути початок. Але потім починають працювати системи, додав керівник центру операторів БПЛА.

"Система — це масовість, якість, логістика й навчання. Тільки тріадою: виробництво, логістика і навчання - можна перемогти. Окрема проблема — неякісні дрони, які постачаються на фронт без належного контролю. Військові жаліються, що їх треба переробляти, погана пайка", - розповів фахівець.

Не краща ситуація і з підготовкою персоналу.

"Держава так і не налагодила системну підготовку та навчання операторів дронів. У росії є державне фінансування, центри, де готують бійців. У нас майже всі навчальні центри припинили своє існування через відсутність державної підтримки. Але літають не дрони, літають оператори. А ми забуваємо про це і це дуже скоро матиме негативні наслідки", — додав Таран.

Нині забезпечення армії дронами значною мірою тримається на волонтерах і приватних ініціативах.

"10% дронів, які йдуть на фронт, закуплені за приватні та волонтерські кошти. Але у людей гроші закінчуються. Тож, чи потрібен зараз кешбек на 2,4 мільярда, коли не вистачає FPV-дронів? Давайте переведемо це у броню і порахуємо. Вийде понад 65.000 дронів, що закриває потреби майже на два місяці активних бойових дій", — додав Таран.