Єврокомісар: ЄК хоче зробити доступ до оборонного фонду ЄС простішим

Комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Європейська комісія наступного тижня запропонує надати урядам країн Євросоюзу більше гнучкості у сфері оборонних закупівель.
Про це він сказав у вівторок, 10 червня, на конференції у Брюсселі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".
Кубілюс заявив, що наступного тижня Єврокомісія запропонує урядам країн ЄС більше гнучкості у сфері оборонних закупівель, а також спрощення доступу до європейського фінансування.
"Без цього спрощення досягти будь-чого в питаннях оборонної готовності буде неможливо. путін не чекатиме, поки ми впораємося з нашою бюрократією", – наголосив він.
Як пише агентство, представники європейської оборонної промисловості висловлюють занепокоєння щодо надмірного регулювання з боку ЄС і затримок у доступі до фінансування. Запропоновані зміни, які, за очікуваннями, будуть представлені 17 червня, мають на меті усунути частину цих проблем.
"Ми маємо намір надати державам-членам більше гнучкості у спільних закупівлях, більше можливостей для укладення рамкових угод і сприяти інноваційним закупівлям", – сказав він, додавши, що Єврокомісія також хоче зробити доступ до оборонного фонду ЄС "простішим".
Кубілюс зазначив, що також важливо переглянути інші правила, які впливають на оборонну сферу, зокрема дозволи, вимоги до звітності, правила конкуренції та сталого фінансування.
За його словами, Єврокомісія запропонує спростити директиву про оборонні закупівлі та директиву щодо внутрішньоєвропейського переміщення оборонної продукції.
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