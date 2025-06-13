ЄБРР підтримав 26 проєктів з відбудови України

З початку цього року ЄБРР підтримав вже 26 проєктів з відбудови України, зосередившись на інфраструктурі, енергетиці, житлі та реінтеграції ветеранів, а також координує створення єдиного проєктного пулу з урядом та ЄС для прозорого управління відбудовою.

Про це директорка з питань Центральної та Південно-Східної Європи Європейського банку реконструкції та розвитку Шарлотта Руе розповіла під час дискусії щодо відбудови України на форумі GLOBSEC 2025 у Празі, передає кореспондентка Укрінформу.

«Україна неймовірно важлива для ЄБРР. З початку війни ми інвестували в Україну €7 мільярдів. Безумовно, це необхідно робити для того, щоб країна продовжувала працювати, щоб поїзди ходили, щоб вода текла, щоб приватний сектор міг розвиватися, платити податки і працевлаштовувати людей», - наголосила Руе.

За її словами, вже цього року банк інвестував €870 мільйонів у 26 проєктів по всій країні, а акціонери збільшили капітал на €4 мільярди, щоб сума інвестицій продовжувала зростати.

«Працюючи разом з урядом та ЄС, ми створюємо єдину базу, пул проєктів з відновлення державної інфраструктури, щоб усі донори, міжнародні фінансові інституції, державні компанії та урядові агентства знали, хто відповідає за який проєкт, хто його фінансує і хто реалізує. Це справді важливий формат координації», - наголосила Руе.

Окремий механізм розробляється для підтримки проєктів із відновлюваної енергетики та відбудови житлового фонду.

«Тепер, коли ви плануєте, що люди повертатимуться, ви потребуєте якісного житла. У тих місцях, які зазнали значних руйнувань внаслідок війни, вам доведеться будувати абсолютно нове житло. Тому для ЄБРР це є справжнім пріоритетом, і наша команда з питань нерухомості та інфраструктури визначатиме порядок цих інвестицій», - додала вона.

На думку представниці ЄБРР, також слід системно займатись реінтеграцією ветеранів війни.

«Тому ЄБРР працює над програмами допомоги підприємствам, які збираються працевлаштовувати ветеранів, а також деяким великим компаніям, які мають велику частку ветеранів у своїй робочій силі. У країні буде величезна проблема з робочою силою, але досі багато компаній не наважуються наймати ветеранів», - підкреслила вона.

Крім того, спільними великими проєктами ЄБРР та уряду України є пошук рішень для фінансування великих інфраструктурних об’єктів та підтримка реформ.

«Упродовж багатьох років нашим флагманським проєктом з урядом була архітектура підтримки реформ. Це група експертів, які працюють у восьми різних міністерствах та відомствах. І це дуже важливо для порядку денного вступу України до ЄС, це поставить Україну в хорошу позицію для майбутніх інвестицій», - пояснила Руе.