Войти

Читай
бесплатно!
Разделы
срочная новость:

Економіка

RSS

ЄБРР підтримав 26 проєктів з відбудови України

72

З початку цього року ЄБРР підтримав вже 26 проєктів з відбудови України, зосередившись на інфраструктурі, енергетиці, житлі та реінтеграції ветеранів, а також координує створення єдиного проєктного пулу з урядом та ЄС для прозорого управління відбудовою.

Про це директорка з питань Центральної та Південно-Східної Європи Європейського банку реконструкції та розвитку Шарлотта Руе розповіла під час дискусії щодо відбудови України на форумі GLOBSEC 2025 у Празі, передає кореспондентка Укрінформу.

«Україна неймовірно важлива для ЄБРР. З початку війни ми інвестували в Україну €7 мільярдів. Безумовно, це необхідно робити для того, щоб країна продовжувала працювати, щоб поїзди ходили, щоб вода текла, щоб приватний сектор міг розвиватися, платити податки і працевлаштовувати людей», - наголосила Руе.

За її словами, вже цього року банк інвестував €870 мільйонів у 26 проєктів по всій країні, а акціонери збільшили капітал на €4 мільярди, щоб сума інвестицій продовжувала зростати.

«Працюючи разом з урядом та ЄС, ми створюємо єдину базу, пул проєктів з відновлення державної інфраструктури, щоб усі донори, міжнародні фінансові інституції, державні компанії та урядові агентства знали, хто відповідає за який проєкт, хто його фінансує і хто реалізує. Це справді важливий формат координації», - наголосила Руе.

Окремий механізм розробляється для підтримки проєктів із відновлюваної енергетики та відбудови житлового фонду.

«Тепер, коли ви плануєте, що люди повертатимуться, ви потребуєте якісного житла. У тих місцях, які зазнали значних руйнувань внаслідок війни, вам доведеться будувати абсолютно нове житло. Тому для ЄБРР це є справжнім пріоритетом, і наша команда з питань нерухомості та інфраструктури визначатиме порядок цих інвестицій», - додала вона.

На думку представниці ЄБРР, також слід системно займатись реінтеграцією ветеранів війни.

«Тому ЄБРР працює над програмами допомоги підприємствам, які збираються працевлаштовувати ветеранів, а також деяким великим компаніям, які мають велику частку ветеранів у своїй робочій силі. У країні буде величезна проблема з робочою силою, але досі багато компаній не наважуються наймати ветеранів», - підкреслила вона.

Крім того, спільними великими проєктами ЄБРР та уряду України є пошук рішень для фінансування великих інфраструктурних об’єктів та підтримка реформ.

«Упродовж багатьох років нашим флагманським проєктом з урядом була архітектура підтримки реформ. Це група експертів, які працюють у восьми різних міністерствах та відомствах. І це дуже важливо для порядку денного вступу України до ЄС, це поставить Україну в хорошу позицію для майбутніх інвестицій», - пояснила Руе.

ЄБРР
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 13 июня 2025
Четверг, 12 июня 2025
Среда, 11 июня 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023