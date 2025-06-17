Експерт: Валютні обмеження, запроваджені у 2022 році, сьогодні перетворюються на механізм контролю

Українська економіка потребує адаптації валютної політики до поточних умов, а обмеження, які діяли на початку війни, більше не відповідають реаліям 2024–2025 років.

Про це заявив керівник напрямку економічних реформ Офісу простих рішень та результатів Ярослав Романчук.

За його словами, валютні обмеження, запроваджені у 2022 році, сьогодні «дедалі частіше перетворюються з інструменту стабільності на механізм контролю».

«Війна триває вже 3,5 роки. Казати: "Ви добре впоралися, за перші шість місяців зробили важливу справу” — це, звісно, підкреслює, що Національний банк спрацював добре на старті. Але зараз, коли минуло вже кілька років, важливо давати сигнали ринку — як українським інвесторам, так і міжнародним партнерам — про зрозумілу економічну політику», — зазначив Романчук.

Він також наголосив на необхідності рівного підходу до всіх учасників ринку: «Ми не можемо мати різне ставлення до боргових інструментів для старих і нових покупців облігацій».

На думку експерта, в основі економічної політики має бути чітка стратегія, яка б формувала сучасну систему, стійку до викликів:

«Очевидно, що тут більше питань до НБУ і уряду, бо досі немає чіткої концепції чи стратегії, як має виглядати економічна "ЗСУ" — сильна, стійка до викликів система».

Як зазначив Романчук, українська економіка«сьогодні на 70% складається з державних витрат, а сфера приватних ініціатив — дуже вузька і здебільшого перебуває в тіні».

Раніше повідомлялося, що згідно з меморандумом з МВФ, Україна має продовжувати поступову валютну лібералізацію в міру стабілізації фінансової системи.