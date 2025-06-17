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Найбільше нелегальних сигарет споживають у Франції та Україні, - дослідження

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У 2024 році курці в Європейському Союзі (ЄС) спожили 38,9 мільярда нелегальних сигарет, що на 10,8% більше порівняно з 2023 роком. Найбільше нелегальних сигарет у Франції, Україна - на другому місці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати свіжого дослідження KPMG, яке було проведено на замовлення Philip Morris Products SA.

У Франції минулого року було спожито 18,7 млрд нелегальних сигарет, що становить 37,6% від їх загального споживання.

Нідерланди показали найбільше зростання частки нелегального ринку сигарет, що збільшилась на 10,2% та досягла 17,9% від загального споживання.

Такі країни, як Болгарія, Греція, Італія та Португалія, а також Україна, яка не входить до ЄС, показали значне зниження споживання нелегальних сигарет у 2024 році. Зокрема, Греція та Україна зафіксували зниження на 30% порівняно з 2023 роком. Утім за об'ємом ринку Україну все одно посідає друге місце.

Під час презентації дослідження старший віце-президент PMI із зовнішніх зв'язків Христос Харпантидіс закликав до обдуманого регулювання, передбачуваного фіскального законодавства та суворої уваги правоохоронців до проблеми нелегальної торгівлі, сприяючи економічній стабільності та громадському здоров'ю.

"Надмірне оподаткування - не вихід. Такі країни, як Франція та Нідерланди - країни з вищими цінами та податками на сигарети, вважали, що зможуть вирішити проблему наповнення бюджету шляхом значного підвищення податків, але вони так і не отримали очікуваних надходжень. Це не працює", - наголосив Христос Харпантидіс.

Натомість, на його думку, потрібно забезпечувати контроль та ефективне забезпечення законодавства, а також проводити просвітницьку роботу серед населення - як щодо шкоди куріння, так і щодо проблем, пов’язаних із купівлею нелегальної продукції.

"Коли всі ці чинники діють разом - починають з’являтися позитивні результати. Ті ж, хто ігнорує складність проблеми, продовжують спостерігати її зростання. Наявність дешевих, безконтрольних сигарет в тіні також нівелює зусилля зі зниження рівня куріння серед населення та ускладнює досягнення нашої стратегічної мети - майбутнього без тютюнового диму", - додав старший віце-президент PMI із зовнішніх зв'язків.

У 38 європейських країнах, включених до дослідження KPMG (27 держав-членів ЄС, а також Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія, Сербія, Швейцарія, Україна та Сполучене Королівство), у 2024 році було спожито 52,2 млрд нелегальних сигарет, що становить 10% від загального споживання. Втрати податкових надходжень склали приблизно 19,4 мільярда євро.

Об’єм нелегального ринку сигарет у Великобританії знизилися майже на 0,8 мільярда у 2024 році, хоча частка нелегальних сигарет у відсотковому загальному споживанні залишилася стабільною. Великобританія все ще є третім за величиною нелегальним ринком у Європі, де минулого року було спожито 5,9 мільярда нелегальних сигарет.

На противагу цьому, Україна зафіксувала найбільше зниження нелегального ринку, зменшивши обсяги контрабанди та підробок на 2,4 мільярда або на 29% (порівняно з зростанням у 2023 році на 1,1 мільярда або на 14%).

Україна, Франція, Євросоюз, сигарети
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