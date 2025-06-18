Чехія готова продовжити програму постачання боєприпасів Україні

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна готова продовжити програму постачання боєприпасів Україні до наступного року, оскільки Європа поспішає посилити підтримку Києва.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Ліпавський заявив, що зусилля країни з закупівлі боєприпасів у всьому світі за рахунок фінансування союзників стали "переломним моментом" на полі бою.

За його словами, зараз українські війська відповідають одним пострілом на два постріли росії, тоді як на початку війни в лютому 2022 року це співвідношення було 1 до 10.

"Ми забезпечили фінансування на наступний рік. Але абсолютно вирішальним є збереження політичної підтримки ініціативи щодо боєприпасів після парламентських виборів у Чехії", – заявив Ліпавський та наголосив, що його країна підготувала 9 тисяч українських солдатів і планує навчити пілотів.

Окрім цього, чеський топдипломат згадав про мету збільшити витрати на оборону з 2% до 3% ВВП протягом наступних п'яти років, якщо уряд буде переобраний.

"Навіть це досить амбітний план, тому що нам потрібно знайти бюджетні ресурси, а водночас ми не хочемо, наприклад, підвищувати податки. Це буде нелегка дискусія", – зауважив він.

Ліпавський додав, що Європа тепер чітко розуміє, що під керівництвом Німеччини, Великої Британії та Франції повинна бути здатною дбати про свою безпеку.

"Ми повинні бути готовими, ми повинні бути єдиними, і ми повинні мати сильні армії, щоб росія навіть не думала про це", – підсумував глава зовнішньополітичного відомства Чехії.