Глобальні доходи в сфері кіберспорту вперше перевищать позначку в 1 млрд доларів, - дослідження

Глобальні доходи від маркетингу в сфері кіберспорту у 2025 році вперше перевищать позначку в 1 млрд доларів.
Про це йдеться в дослідженні Statista Market Insights, опублікованому на порталі Esports Insider.
За інформацією аналітиків, ще у 2017 році загальні доходи складали 339,3 млн доларів, а вже у 2024 році вони зросли до 982,8 млн доларів. Сектор демонструє стабільне зростання: 401,3 млн доларів у 2018 році, 479,6 млн доларів у 2019-му, 574,3 млн доларів у 2020-му, 680 млн доларів у 2021-му та 791,9 млн доларів у 2022 році.
"Кіберспорт перестав бути нішевим ринком. Компанії інвестують у повноцінні кампанії, що виходять за межі традиційного брендування. Зростає попит на контент-маркетинг, співпрацю з гравцями та створення інтегрованих фан-досвідів", — зазначається у звіті.
Аналітики підкреслюють, що сучасний підхід до просування в кіберспорті включає не лише розміщення логотипів на формі чи арені, а й підтримку ініціатив, колаборації з інфлюенсерами та розвиток спільнот.
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