Гетманцев: Україна втратила 22 мільярди гривень через існування нелегального тютюнового ринку

Минулого року держава втратила 22 мільярди гривень через існування нелегального тютюнового ринку. Про це розповів нардеп, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своїй програмі, в якій дослідив тіньовий сектор тютюнового ринку.
«22 мільярди гривень. Саме стільки втратила держава минулого року через тіньовий тютюновий ринок. Попри те, що тютюнова тінь за 2024 рік була зменшена вдвічі. Цього року, на жаль, бачимо негативну тенденцію по першому кварталу, і втрати держави від тютюнових тіньовиків за прогнозами фахівців можуть сягнути 25 мільярдів гривень», – пише Гетманцев.
Він додав, що читає про книгу де йдеться про «здавалось би незначні дії, маленькі зміни, які накопичуються і призводять до змін незворотних».
«Про книгу розповім якось пізніше, але зараз ось про що. Ви можете про це не задумуватись, а можете свідомо переконувати себе, що це дрібниці, коли допомагаєте тіньовикам збагачуватися за рахунок держави. Наприклад, купуючи пачку цигарок у кіоску без чека, а можливо й без акцизної марки. Так ви стаєте черговою ланкою в харчовому ланцюжку величезного тіньового тютюнового ринку», – пише Гетманцев.
За його словами, нелегальне вирощування тютюну, нелегальне виробництво цигарок, контрабанда тютюнових виробів, безакцизна торгівля – це лише кілька схем, які живлять тіньову сферу.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023