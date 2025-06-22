ООН відреагувала на удари США по Ірану

В ніч на 22 червня США завдали авіаударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану - Фордо, Натанзі та Ісфахану. Це викликало різку реакцію ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в Х.
Антоніу Гутерріш назвав рішення президента США Дональда Трампа бомбити Іран небезпечною ескалацією, яка загрожує міжнародній безпеці.
Він висловив серйозну стурбованість через можливі наслідки цих дій для регіональної та глобальної стабільності.
Гутерріш закликав усі сторони утриматися від кроків, які можуть призвести до розширення конфлікту, та повернутися до діалогу й дипломатичних засобів вирішення суперечок. За його словами, мир і стабільність можуть бути досягнуті лише шляхом переговорів та взаєморозуміння, а не військових дій.
Також Генсек ООН наголосив на важливості дотримання міжнародного права та захисту цивільного населення у будь-яких конфліктах.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023