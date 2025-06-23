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Країни НАТО витрачатимуть на оборону 5% ВВП

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Учасники НАТО досягли згоди щодо підвищення оборонних витрат до рівня 5% ВВП. Ця домовленість важлива для України – у відповідному пункті підсумкової декларації саміту в Гаазі згадується про підтримку нашої держави.

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела.

Раніше процес погодження документу заблокував прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який виступив проти ідеї підвищення витрат до 5% ВВП. Через необхідність одностайного схвалення рішень в НАТО, це створило глухий кут у підготовці декларації.

Однак, як зазначають джерела у дипломатичних колах, компромісу вдалося досягти – остаточне узгодження позицій відбулося в неділю, 22 червня, напередодні початку саміту в Гаазі, що проходитиме 24–25 червня.

Україна згадується саме в цьому пункті декларації, що стосується збільшення оборонного фінансування.

Підтримка Києва залишається пріоритетом для альянсу, й тепер вона буде врахована у межах нових 5% оборонних витрат країн-членів НАТО.

НАТО
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