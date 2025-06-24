Шмигаль: Уряд спрямував понад 22 млрд грн, які надали партнери, на потреби відновлення

У понеділок, 23 червня, на позачерговому засіданні Кабінет міністрів спрямував понад 22 млрд грн фінансового ресурсу, який надали партнери, на потреби відновлення.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Майже 18,5 млрд грн від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) передаємо на потреби медицини, освіти, сільського господарства, на гуманітарне розмінування та для відновлення комунального господарства наших міст", - зазначив він.
За словами прем'єра, близько 1,4 млрд грн від JICA виділяється на відбудову енергетики, на тренування та навчання саперів. Майже 2,2 млрд грн бюджетної підтримки Європейського Союзу буде розподілено на відбудову та модернізацію портової інфраструктури.
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