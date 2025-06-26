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Генсек НАТО повідомив про рекордну суму військової допомоги Україні

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Військова допомога Україні цього року може перевищити рекордні 50 мільярдів доларів, які були надані торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заключну промову генсека НАТО Марка Рютте на саміті Альянсу в Гаазі.

"Ми рухаємося швидше, ніж минулого року. Минулого року було 50 мільярдів, тож я маю оптимістичні сподівання. Хоча не можу сказати точно, але кінцевий результат буде точно позитивним", - зазначив Рютте.

За його словами, першочерговим завданням залишається збереження боєздатності українських сил. Це, на думку генсека, є критично важливим як для подальшого стримування росії, так і для створення передумов до укладання справедливої мирної угоди або припинення вогню.

"Нам потрібно підтримувати Україну: надавати військове обладнання, навчання, фінансування та розвивати українські бази. І 35 мільярдів доларів - це вже великі кошти, які допоможуть Україні бути максимально сильною", - наголосив він.

Рютте також підкреслив, що головною метою Заходу є не лише допомогти Україні захищатися, але й не допустити, аби російський диктатор володимир путін коли-небудь знову наважився на подібну агресію.

"Україна має отримати все необхідне, аби не залишитися наодинці. Її оборонна спроможність - перший крок до припинення війни", - підсумував генеральний секретар НАТО.

Рютте
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