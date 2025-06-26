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Не всі орендодавці готові здавати житло військовим, - дослідження

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Серед найбільших викликів на ринку оренди житла - не тільки високі ціни, а й дискримінація за наявністю дітей та тварин з боку орендодавців.

На тлі високої конкуренції та зростання цін на ринку оренди квартир орендарі зіштовхуються з низкою викликів. Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дослідження Olx.Нерухомість.

П'ять найпоширеніших проблем під час вибору житла в оренду з точки зору орендарів:

  • високі ціни на житло - 82%,
  • конкуренція на ринку - 71%,
  • невідповідність інформації в оголошеннях - 65%,
  • відмова здавати житло людям із тваринами - 57% ,
  • неадекватні умови проживання - 51%.

Опитані в дослідженні також часто згадують у списку викликів шахрайство (37%), фінансові бар’єри (37%) та дискримінацію за наявністю дітей (36%), інвалідністю (19%) чи статусом військового (18%).

Орендарі також відзначають, що з боку орендодавців є тенденція підвищеної уваги на соціальні та поведінкові фактори потенційних орендарів, йдеться в дослідженні.

Найбільше власники житла звертають увагу на кількість людей, які планують проживати, наявність тварин і дітей - ці фактори найбільш тригерні і набрали в опитуванні майжепо 90%.

Також мають значення поведінка (85%), зовнішній вигляд (83%) і шкідливі звички (81%). 78% цікавляться фінансовою стабільністю орендаря, 71% — його віком, статтю та сімейним станом.

У особливому фокусі також статус ВПО (58%), національність чи раса (56%) і навіть статус військовослужбовця (47%), свідчать дані дослідження.

Водночас самі орендодавці в опитуванні зізнались, що не всі готові здавати житло в оренду військовим: 94% підтвердили готовність, 6% відповіли, що не готові.

Коментуючи дослідження, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук на зазначила, що з приводу військових наразі немає пояснень, з чим пов'язані відмови в оренді. Проте відомо, що військові найчастіше орендують житло в прифронтових містах - Харкові, Дніпрі та Запоріжжі.

оренда, житло
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