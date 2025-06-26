У 2025 році власники нерухомості сплатили 4,9 млрд грн податку на житло

Власники нерухомості у січні – травні 2025 року сплатили 4,9 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.

Зазначається, що за п'ять місяців 2025 року власники нерухомості сплатили податку на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Лідерами за сплатою податку стали: Київ – майже 990 млн грн, Київська область – 497 млн грн, Дніпропетровська область – 496 млн грн та Одеська область – 464 млн грн.

У відомстві нагадали, що податок на нерухомість сплачують фізичні особи - власники квартир площею понад 60 кв. м, будинків площею понад 120 кв. м та інших різних типів житла, в тому числі їхніх часток, - понад 180 кв. м.

У 2025 році українці сплачують податок за минулий рік.