У 2025 році власники нерухомості сплатили 4,9 млрд грн податку на житло

Власники нерухомості у січні – травні 2025 року сплатили 4,9 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.
Зазначається, що за п'ять місяців 2025 року власники нерухомості сплатили податку на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Лідерами за сплатою податку стали: Київ – майже 990 млн грн, Київська область – 497 млн грн, Дніпропетровська область – 496 млн грн та Одеська область – 464 млн грн.
У відомстві нагадали, що податок на нерухомість сплачують фізичні особи - власники квартир площею понад 60 кв. м, будинків площею понад 120 кв. м та інших різних типів житла, в тому числі їхніх часток, - понад 180 кв. м.
У 2025 році українці сплачують податок за минулий рік.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023