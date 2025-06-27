Адаптивний одяг та набір засобів гігієни: ДОТ вперше централізовано закуповує «пакунок пораненого»

Міністерство оборони України через свою закупівельну агенцію «Державний оператор тилу» (ДОТ) вперше запроваджує централізоване забезпечення поранених військовослужбовців «пакунком пораненого». До цього набору входитиме адаптивний одяг та набір засобів особистої гігієни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.
Перші торги на закупівлю адаптивного одягу вже оголошено, а загальна сума проєкту становить близько 170 млн грн. Поставки заплановано на друге півріччя 2025 року до чотирьох об'єднаних центрів забезпечення.
«Цей проєкт – про гідність та турботу. Міністерство оборони бере на себе обов’язок забезпечити базові потреби поранених одразу після евакуації. «Пакунок пораненого» має стати стандартом людяного ставлення до кожного, хто захищає державу», – наголосив Олександр Осадчий, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту закупівель Міністерства оборони України.
Адаптивний одяг отримуватимуть усі складові Сил оборони, включно з підрозділами Міністерства внутрішніх справ України та інших формувань. Гігієнічний набір надаватиметься кожному пораненому військовому, який прибуває до стабілізаційного пункту або військового госпіталю.
Літній комплект адаптивного одягу включатиме:
Одяг підбиратиметься індивідуально, з урахуванням стану пораненого, що забезпечить максимальний комфорт.
Гігієнічний набір буде містити:
Окрема закупівля гігієнічних наборів буде оголошена після затвердження технічних вимог Міністерством оборони України та доведення відповідного переліку.
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