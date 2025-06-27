Трамп назвав саміт НАТО найпродуктивнішим в історії

Президент США Дональд Трамп у соцмережах розхвалив як "найпродуктивніший в історії" саміт НАТО в Гаазі, який багато хто зі спостерігачів вважає таким, що пройшов під егідою спроб догодити Трампу.

Своєю реакцією президент США поділився у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп дуже тепло висловився про саміт НАТО, що пройшов у Гаазі 24-25 червня на тлі побоювань зриву цієї зустрічі у зв’язку з непередбачуваністю чинного президента США.

"Вчорашній саміт НАТО був величним, найбільш об’єднаним і найпродуктивнішим в історії. Чудовий день з неймовірними і турботливими лідерами. Домовленість про 5% надає НАТО реальну силу!" – написав президент США.