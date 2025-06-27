Bloomberg: Банківському сектору рф загрожує боргова криза

Економіка росії перебуває у гіршому становищі, ніж це визнають офіційно. У найближчі роки фінансова система рф може стикнутися із банківською кризою, повідомляють джерела Bloomberg.

російські банкіри занепокоєні зростанням обсягів проблемної заборгованості. Через високі процентні ставки все більше корпоративних та приватних клієнтів не мають можливості вчасно погашати кредити.

Співрозмовники агентства описують ситуацію у банківському секторі рф як небезпечну.

Нинішні та колишні банківські чиновники, що говорили на умовах анонімності, вважають, що в разі погіршення економічної ситуації росія стикнеться із борговою кризою, яка охопить банківський сектор протягом наступного року.

Напруга в банківській системі буде все частіше ставити питання щодо здатності президента володимира путіна підтримувати війну в Україні, яка вже йде четвертий рік. Це буде особливо актуально, якщо союзники Києва зі США та Європи застосують жорсткіші санкції проти російського фінансового сектора. Європейський Союз нині обговорює нові обмеження щодо низки російських банків.

Прихильники України також наполягали на запровадженні нових жорстких санкцій проти росії від Дональда Трампа після того, як путін відкинув заклики до припинення вогню для мирних переговорів. Досі президент США утримувався від таких заходів.

Офіційна статистика поки не відображає серйозних збоїв, але внутрішні звіти свідчать, що багато позичальників відкладають платежі по кредитах.

Згідно з оцінками, загальна сума проблемних боргів сягнула трильйонів рублів. Деякі банки вже фіксують кредитний дефіцит: лише за перші два місяці 2025 року корпоративний портфель зменшився на 1,5 трлн рублів (близько $19 млрд), хоча згодом ситуація частково стабілізувалася.