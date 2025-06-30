Ізраїльська розвідка таємно збирала дані про ядерну та ракетну програми Ірану

Ізраїльська розвідка роками таємно збирала дані про ядерну та ракетну програми Ірану перед ударами у червні.

Про це повідомляє The Times з посиланням на витік розвідувальних документів.

Підготовка до операції почалася ще 2010 року. Агенти Моссаду стежили за об'єктами у Фордо, Натанзі, Ісфахані, Тегерані та інших містах. Вони проникали на підприємства, створювали детальні мапи і позначали цілі для подальших ударів.

Внаслідок цього були атаковані й знищені об’єкти у Ісфахані, наукові та військові об’єкти у Нур, Могде й Шаріаті, а також ангар у Шахід Мейсамі, де виробляли вибухівку для випробувань ядерної зброї. Більшість із них діяли під егідою організації SPND, котру очолював вбитий у 2020 році фізик Мохсен Фахрізаде.

Документи свідчать, що Ізраїль мав агентів навіть у штабі Корпусу вартових ісламської революції та на ключових ядерних об'єктах. У розвідданих також мовиться про плани Ірану виробляти до 1000 ракет на рік і накопичити арсенал з 8000 ракет.

Згідно з оцінками, до кінця 2024 року Іран досяг рівня, який дозволяє створити ядерну зброю упродовж кількох тижнів.

Також зазначається, що в Ізраїлі розглядали варіант ліквідації верховного лідера Алі Хаменеї, однак президент США Дональд Трамп виступив проти.

Внаслідок ударів було уражено десятки об’єктів, зокрема військовий комплекс Парчін, заводи з виробництва ракетних боєголовок, двигунів, систем навігації та наведення. Це підтверджує масштабну розвідувальну роботу, що тривала десятиліттями.

На тлі атак і втрат Іран почав масштабні арешти, підозрюючи десятки осіб у шпигунстві на користь Ізраїлю. Усередині КВІР посилилася недовіра й підозри у зраді. Водночас методи вербування ізраїльської розвідки залишаються засекреченими.