Німеччина та Ізраїль створять спільний центр кібердосліджень

Німеччина планує створити спільний з Ізраїлем центр кібердосліджень. Також сторони хочуть поглибити співпрацю між розвідувальними та безпековими органами країн.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт.

За його словами, вдосконалення цивільної оборони є необхідним для зміцнення загальних оборонних можливостей обох країн.

«Військова оборона сама по собі не є достатньою для цього поворотного моменту в безпеці. Значне вдосконалення цивільної оборони також є необхідним для зміцнення наших загальних оборонних можливостей», – розповів Добріндт під час візиту до Ізраїлю.

Він окреслив п'ятипунктний план, спрямований на створення так званого кіберкупола для Німеччини в рамках її стратегії кіберзахисту.