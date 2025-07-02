Welt: Німеччина підписала контракт про фінансування виробництва в Україні далекобійних дронів

Представники уряду Німеччини підписали перший контракт про фінансування військового виробництва в Україні – йдеться про далекобійні дрони, які вже були використані для ураження цілей у росії.
Про це, як пише "Європейська правда", дізнався портал Welt.
За інформацією Welt, Німеччина профінансувала виробництво понад 500 безпілотних літальних апаратів типу Антонов-196 (Ан-196), які мають дальність польоту 1200 кілометрів і несуть вибухові заряди вагою близько 50 кілограмів.
Очікується, що в найближчі місяці безпілотники вже будуть готові до використання.
Як зазначає Welt, під час ударів по цілях у російському тилу в ніч проти вівторка Україна, ймовірно, використала саме безпілотники типу Ан-196.
У Міністерстві оборони Німеччини на запит порталу підтвердили, що Берлін взяв на себе "фінансування виробництва далекобійної зброї в Україні", але не уточнив ані типу зброї, ані строків чи обсягів фінансування.
Фінансування дозволить "в короткий термін надати країні, що зазнала нападу, системи озброєння, які українська армія вже опанувала", додали в німецькому Міноборони.
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