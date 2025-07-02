НБУ: Підприємства України оцінили ділову активність

У червні 2025 року підприємства України оцінили ділову активність загалом на рівні попереднього місяця, однак значно краще, ніж у червні 2024 року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на результати щомісячного опитування, проведеного Національним банком України.
Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який НБУ розраховує на основі відповідей підприємств, у червні склав 50,0 пунктів. Це дещо нижче, ніж у травні (50,8), проте суттєво вище за аналогічний показник минулого року (43,6). Рівень ІОДА у 50 пунктів є граничним значенням, що відокремлює позитивні настрої бізнесу від песимістичних.
На позитивні оцінки вплинули стабільне енергопостачання, стійкий споживчий попит, належна пропозиція товарів, міжнародна фінансова підтримка та сезонний фактор. Водночас настрій підприємств стримували постійні обстріли критичної інфраструктури, посилення бойових дій, високі витрати на сировину, оплату праці та паливо, дефіцит кадрів, а також курсові та інфляційні ризики.
Торгівля продовжує демонструвати найоптимістичніші оцінки вже четвертий місяць поспіль.
Промисловість п’ятий місяць поспіль утримує позитивну динаміку завдяки внутрішньому попиту та стабільній роботі енергетики.
Будівельна галузь демонструє зростання впевненості через сталий попит і сприятливі погодні умови.
Сфера послуг навпаки – погіршила оцінки через зростання витрат на паливо та нестачу персоналу.
Зайнятість залишається викликом. Підприємства всіх секторів очікують на подальше скорочення кількості працівників. Найгірші прогнози – у будівельній галузі.
Опитування НБУ, що охоплює ключові сектори економіки, залишається важливим індикатором ділових настроїв в умовах воєнної економіки. Бізнес продовжує адаптуватися до реалій війни, зберігаючи стриманий, але переважно позитивний настрій щодо економічної ситуації.
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