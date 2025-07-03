Буданов розповів, як вибухають російські експериментальні морські дрони

російські окупанти використали свої експериментальні зразки морських дронів, але вони вибухнули, навіть не досягнувши територіальних вод України.

Про це у коментарі українським ЗМІ заявив начальник ГУР МО Кирило Буданов, передає УНН.

Як зазначив Буданов, росіяни запустили свої морські дрони у напрямку міста Південне Одеської області, але жодного результату цей рейд окупантам не приніс.

«Здетонували, навіть не дійшовши наших територіальних вод. Вони йшли, за нашою інформацією, на місто Південне, і шукали там свої цілі», – заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.