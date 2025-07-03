Шмигаль: В Україні буде створено фонд муніципального орендного житла

Кабінет Міністрів дає старт експериментальному проєкту створення фонду муніципального орендного житла. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.
"Сьогодні Уряд дає старт амбітному експериментальному проєкту створення фонду муніципального орендного житла. Громади виступатимуть замовниками будівництва. Документація розроблятиметься на основі готових проєктних рішень, що значно прискорить та здешевить процес", - повідомив він.
За словами Шмигаля, насамперед муніципальне житло отримають ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники.
Він зазначив, що уряд визначив критерії, яким повинні відповідати отримувачі, а також критерії самого житла: нормою буде метраж 40 м2 на родину з двох осіб, а також придатність квартири до проживання, включно з умеблюванням та побутовою технікою. Орендна плата буде формуватися за спеціальною формулою з урахуванням умов конкретного регіону.
"Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком. Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч гривень", - сказав прем’єр.
Проєкт буде фінансуватися за кошти місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів.
"Завдяки цій програмі досягнемо одразу кількох цілей: забезпечимо житлом тих, хто цього дійсно потребує; інтегруємо внутрішньо переміщених осіб до нових громад; мотивуємо людей повертатися до України", - зазначив прем’єр.
Шмигаль також повідомив, що завдяки підтримці Світового банку в межах проєкту HOPE уряд активізує відновлення житла українців та спрямовує на місця — громадам Запоріжжя, Миколаєва, Ізюма, Бучі та Макарова — 540 млн гривень, ці кошти вони інвестують в ремонти близько 200 багатоквартирних будинків, які пошкодили російські терористи.
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