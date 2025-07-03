Мельничук: Кабмін дозволив змінювати умови державних контрактів на закупівлю БпЛА та РЕБ після їх укладання

Кабінет міністрів дозволив змінювати умови державних контрактів на закупівлю БпЛА та РЕБ після їх укладання. Зокрема, допускається збільшення до 20% ціни контракту, якщо під час його виконання на вимогу держзамовника було змінено технічні, технологічні, інженерні рішення, що дають можливість отримати поліпшені результати. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
«Внесено зміни до порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин», - повідомив Мельничук.
Передбачається, що буде дозволено змінювати істотні умови держконтрактів (договорів) на виготовлення і поставку безпілотників або засобів РЕБ тактичного рівня (їх складових частин) вже після їх укладення.
Допускається одноразове збільшення ціни контракту, якщо під час його виконання на вимогу держзамовника було змінено технічні, технологічні, інженерні рішення, що дають можливість отримати поліпшені результати.
«У такому випадку збільшення ціни допускається не більш як на 20% початкової ціни відповідного державного контракту (договору). Розмір прибутку виконавця державного контракту (договору) у складі ціни в розрахунку повинен відповідати вимогам - не більше 25 відсотків виробничої собівартості товарів, робіт та послуг», - додав Мельничук.
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