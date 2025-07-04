Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до посилення санкційного тиску на рф, аби володимир путін погодився сісти за стіл переговорів.
Про це вона заявила в Орхусі під час спілкування з медіа разом з президентом України Володимиром Зеленським, премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Європейської ради Антоніу Коштою з нагоди початку головування Данії у ЄС.
"Ми всі знаємо, що путін не хоче миру, тому нам потрібно чинити на нього тиск, щоб він сів за стіл переговорів. 18 пакет санкцій б'є по серцю військової економіки росії. Було дуже цікаво почути від міністра економічного розвитку росії, що росія перебуває на межі рецесії. Процентна ставка становить 20 відсотків, інфляція – 10 відсотків, перегріта військова економіка росії доходить до своїх меж", - зазначила фон дер Ляєн.
Також вона подякувала Данії за вашу постійну підтримку України та висловила впевненість, що під час данського головування у Раді ЄС ця підтримка буде продовжуватися.
Окремо фон дер Ляєн нагадала про зобов'язання ЄС до кінця року поставити Україні два мільйони снарядів. Також вона нагадала, що ЄС вже інвестував 2,1 мільярда євро для посилення оборони України.
"Важливим є походження цих коштів. Ми робимо це, використовуючи надприбутки від заморожених російських активів. Отже, фактично росія платить за зброю, яку використовує Україна", - підкреслила президентка ЄК.
За її словами, ЄС наполегливо працює над процесом вступу України.
"Ми готуємося до вашого майбутнього як вільної та сучасної країни в складі Європейського Союзу", - додала фон дер Ляєн.
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