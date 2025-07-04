Данія: Угорщина порушує "фундаментальні цінності" Європи

У Копенгагені наполягають, що пункт договору ЄС, який дозволяє країнам голосувати за виключення або покарання члена, який порушує правила блоку, вже слід застосовувати відносно Будапешта.
Передає УНН із посиланням на Politico.
Данія хоче, щоб Європа задіяла весь свій правовий арсенал проти Угорщини. Причина - порушення урядом країни фундаментальних прав блоку.
Міністр європейських справ Данії Марі Б'єрре в Орхусі, де Європейська комісія перебуває з візитом заявила: "Ми все ще бачимо порушення основних цінностей. Ось чому ми продовжимо процедуру за статтею 7 та слухання щодо Угорщини".
Міністр звернула увагу на триваючу блокаду Угорщиною членства України в Європейському Союзі, заявивши, що Данія "готова розглянути всі політичні та практичні рішення для того, щоб ми могли рухатися вперед". Посадовець також наголосила, що блок повинен розглянути можливість обмеження доступу до фондів ЄС для країн, які порушують європейське законодавство.
Зазначимо, що зараз Копенгаген перебирає на себе головування в Раді ЄС.
Довідка. Стаття 7 - це пункт договору про ЄС, який дозволяє країнам голосувати за виключення або покарання члена, який порушує правила блоку.
Якщо з точки зору Брюсселя, в Угорщині порушують закони блоку ЄС, не виключено, що ядерний правовий варіант буде перенесення на порядок денний.
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