Трамп: США продовжують постачати зброю Україні

Сполучені Штати Америки продовжують постачати зброю Україні, попри занепокоєння щодо виснаження власних арсеналів. Про це заявив Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на авіабазі "Ендрюс" у Вашингтоні, передає УНН.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у відповідь на запитання журналіста про те, чому було призупинено постачання озброєння Україні, Трамп відповів: "Ми не припиняли. Ми надаємо зброю, і ми вже надали дуже багато. Ми співпрацюємо з ними, намагаємося допомогти, але не припиняли постачання".
Водночас Трамп розкритикував адміністрацію колишнього президента Джо Байдена, звинувативши її у надмірному виведенні озброєнь зі США.
"Байден фактично спорожнив нашу країну, віддавши всю зброю. Ми повинні переконатися, що в нас достатньо й для себе", - додав він.
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