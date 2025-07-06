Червоний Хрест: Шахраї поширюють неправдиву інформацію про нібито виплати грошової допомоги

Шахраї поширюють у місцевих Телеграм-каналах неправдиву інформацію про нібито виплати грошової допомоги й використовують логотип Червоного Хреста України.

Про це Червоний Хрест України повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.

У товаристві наголосили, що подібної програми допомоги не оголошували.

Інформація про всі офіційні виплати публікується виключно через перевірені канали комунікації організації – сайти та верифіковані сторінки у соціальних мережах, підкреслили у ЧХУ і попередили про небезпеку переходу за підозрілими посиланнями.