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Червоний Хрест: Шахраї поширюють неправдиву інформацію про нібито виплати грошової допомоги

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Шахраї поширюють у місцевих Телеграм-каналах неправдиву інформацію про нібито виплати грошової допомоги й використовують логотип Червоного Хреста України.

Про це Червоний Хрест України повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.

У товаристві наголосили, що подібної програми допомоги не оголошували.

Інформація про всі офіційні виплати публікується виключно через перевірені канали комунікації організації – сайти та верифіковані сторінки у соціальних мережах, підкреслили у ЧХУ і попередили про небезпеку переходу за підозрілими посиланнями.

Червоний Хрест, ЧХУ
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