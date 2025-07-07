Частина критики, що звучала в бік чеської ініціативи з постачання Україні боєприпасів, є необґрунтованою, - дослідження

Більша частина критики, що звучала в бік чеської ініціативи з постачання Україні боєприпасів, є необґрунтованою. Про це повідомляє LRT із посиланням на розслідування міжнародного консорціуму журналістів із Чеської Республіки (Investigace.cz), Нідерландів (The Investigative Desk та Follow The Money) та України (розслідувальний підрозділ "Схеми" Української служби Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода).

Зазначається, що з моменту заснування на початку у 2024 році ініціатива з постачання боєприпасів зазнала різкої критики чеської опозиції та українських неурядових організацій за ймовірну спекуляцію, політичний фаворитизм, низьку якість продукції та затримки з постачанням.

Після перевірки консорціум журналістів дійшов висновку, що звинуваченням бракує доказів, але деяка критика є обґрунтованою.

Розслідування виявило, що снаряди часто досягали України пізніше запланованого терміну, що могло вплинути на оборонне планування.

Усі організації, залучені до ініціативи, що займається закупівлею боєприпасів для України, зареєстровані в Чеській Республіці, а деякі з них мають тісні зв'язки з урядовцями, що викликає занепокоєння щодо конфлікту інтересів.

Ці компанії стягують щонайменше в чотири рази вищі комісійні за свою брокерську діяльність, ніж українські державні брокери зброї, які стверджують, що могли б самі купити більше боєприпасів коштом донорів.

Розслідування не виявило жодних доказів чеської ініціативи щодо постачання неякісних боєприпасів, які, як повідомляється, вибухнули передчасно. Навпаки, були ознаки того, що ці твердження можуть бути пов'язані з дезінформацією, поширеною росією.